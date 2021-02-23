Госдеп заявил, что США очень обеспокоены в связи с арестом депутата Мелии в Грузии

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Вашингтон крайне обеспокоен в связи с событиями в Грузии, где ранее был арестован депутат и глава основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Об этом заявил во вторник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"США глубоко обеспокоены арестом лидера оппозиции Ники Мелии и других представителей оппозиции в Грузии", - сказал Прайс.

После этого один из журналистов попросил уточнить, есть ли у Госдепа какие-либо еще комментарии относительно ситуации в Грузии. "Мы немного освещали эту тему на прошлой неделе, позвольте мне коротко повторить [сказанное тогда] <...>. Мы глубоко обеспокоены развитием политической ситуации в Грузии, мы вновь призываем все стороны проявить сдержанность и избегать каких-либо действий или риторики, которые могли бы привести к эскалации напряженности или насилию. Мы призываем власти Грузии действовать в соответствии с их евроатлантическими устремлениями и подтверждать свою приверженность принципам демократии, свободы личности и верховенства закона, гарантируя, что судебная <...> система свободна от политической предвзятости. США поддерживают демократическую, сохранную, процветающую Грузию, мы продолжим работать с Грузией в целях содействия верховенству закона и подотчетным институтам", - ответил Прайс.

Евроатлантические устремления Тбилиси

По словам Прайса, американская администрация считает, что нынешние действия властей Грузии в отношении оппозиционных сил республики идут вразрез с евроатлантическими устремлениями Тбилиси.

"То, что мы видели в последние дни, противоречит евроатлантическим чаяниям самой Грузии", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США, комментируя арест депутата и главы основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Прайс отвечал на вопрос о том, идут ли вразрез, с точки зрения Вашингтона, шаги Тбилиси с планами присоединения Грузии в перспективе к Организации Североатлантического договора.

"Добавлять к этому мне бы ничего не хотелось, - отметил Прайс. - Скажу, что мы внимательно следим [за событиями в республике]". "Мы не делали секрета из того, что, по нашему мнению, должно происходить в Грузии. Посмотрим, так ли будут развиваться события", - добавил американский дипломат.

Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более 12 тыс. долларов) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента.

Решение суда об аресте Мелии вызвало политический кризис в стране: 18 февраля из-за разногласий с коллегами в отставку подал премьер-министр Грузии Георгий Гахария. В этот день полицейские впервые пришли арестовывать Мелию, однако тогда сторонники "Единого национального движения" не пропустили их в здание.