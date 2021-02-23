ООН проводит собственное расследование в связи с убийством посла Италии в ДРК

ООН, 23 февраля. /ТАСС/. Департамент по вопросам охраны и безопасности ООН проводит расследование нападения, в результате которого был убит посол Италии в Демократической Республике Конго (ДРК) Лука Аттаназио. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Идет расследование этого инцидента, вопросов охраны. <...> Этим занимается Департамент по вопросам охраны и безопасности ООН", - сказал он.

Дюжаррик добавил, что уголовное расследование происшествия будет проведено властями ДРК, и выразил уверенность, что итальянские власти также примут участие в расследовании смерти своих граждан.

Посол Италии в ДРК Лука Аттаназио в понедельник был смертельно ранен в районе города Гома в провинции Северное Киву. Атака была совершена на колонну автомобилей Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Две машины попали в засаду, устроенную неизвестными. Их целью был захват заложников. Нападавшими были убиты сотрудник подразделения охраны посольства Витторио Иаковаччи и водитель автомобиля, в котором находился посол, Мустафа Миламбо. На помощь колонне пришли подразделение правительственных сил ДРК и сотрудники службы безопасности расположенного вблизи заповедника Вирунга. Четверо сотрудников ВПП в настоящее время находятся в безопасности.

Получивший тяжелые ранения посол был доставлен в больницу Стабилизационной миссии ООН в ДРК, где позднее умер. Он возглавлял посольство Италии в стране с октября 2019 года. Пока власти ДРК не объявили, кого они подозревают в совершении нападения.