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Гибель саудовского журналиста в Турции

СМИ: Байден проведет переговоры с саудовским королем в преддверии доклада по Хашкаджи

Ожидается, что в отчете Национальной разведки США будет фигурировать имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, отмечает портал Axios

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден планирует в среду провести первый телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом в преддверии публикации несекретного доклада американской разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом пишет во вторник вечером новостной портал Axios.

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"Беседа, если состоится, станет первым разговором Байдена в качестве президента с королем Саудовской Аравии. В то время как стороны, вероятно, обсудят широкий круг вопросов, разговор будет окрашен предстоящим взрывным докладом", - отмечает издание. В отчете офиса директора Национальной разведки США, как ожидается, будет фигурировать имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Как заявила в начале февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация Байдена намерена передать Конгрессу США заключение спецслужб относительно обстоятельств убийства Хашкаджи.

Теги
СШАСаудовская АравияСауд, Сальман бен Абдель Азиз, АльБайден, Джозеф (Джо)Псаки, ДженСауд, Мухаммед бен Сальман, АльГибель саудовского журналиста в ТурцииХашкаджи, Джамаль
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