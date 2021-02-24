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Госдеп не комментирует отказ Amnesty International считать Навального "узником совести"

Власти США считают тюремное заключение Навального политически мотивированным, заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Власти США считают тюремное заключение Алексея Навального политически мотивированным. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Его просили прокомментировать отказ правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия") называть Навального "узником совести" из-за высказываний, сделанных им в середине 2000-х годов. В этот период он записал несколько видеороликов, в которых уничижительно отзывался о мигрантах. Одна из журналисток поинтересовалась, как Госдеп относится к Навальному и считает ли его узником совести.

"Мы рассматриваем его заключение как политически мотивированное, как мы уже говорили", - сказал Прайс, утверждая, что за РФ "ужасный послужной список, когда речь заходит о правах человека". "Что касается решения Amnesty International, я должен направить вас [за комментариями] туда (в эту организацию)", - добавил он, по сути, не ответив на поставленный вопрос.

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