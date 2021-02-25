В Каталонии после акции в поддержку осужденного рэпера задержали одного человека

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере один человек задержан в среду в Каталонии в ходе инцидентов после акции протеста против ареста испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила в Twitter каталонская полиция.

Как передает газета El Periodico, в населенном пункте Виланова-и-ла-Желтру ряд манифестантов поджигали мусорные контейнеры и бросали бутылки в сторону правоохранителей. По данным каталонской полиции, группа участников протеста также разбила витрины магазинов с целью грабежа. В результате был задержан один человек.

Митинги против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть акций прошла в автономном сообществе Каталония. Во время манифестаций группы агрессивно настроенных протестующих забрасывали полицейских камнями, бутылками, петардами и другими предметами, поджигали мусорные контейнеры, грабили магазины, сооружали баррикады. В результате правоохранителям приходилось применять силу.

Как сообщили во вторник корреспонденту ТАСС в МВД королевства, за неделю акций в Испании были задержаны более 160 человек.