В Армении оппозиция проводит митинг в поддержку армии

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины" собрало в четверг своих сторонников на площади Свободы в центре Еревана, чтобы потребовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и выразить поддержку армии, которая ранее призвала правительство сложить с себя полномочия. Митинг транслируют в режиме реального времени все местные новостные порталы.

Что известно о ситуации в Армении

Военные потребовали отставки Пашиняна. Что известно о ситуации в Армении

"Пришел час, когда Пашинян и его команда должны уйти. Мы поддерживаем заявление высшего командного состава ВС, призываем наших граждан прийти на митинг и решить вопрос сегодня", - заявил, обращаясь к собравшимся, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

В это же время по центру Еревана продолжается шествие сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, который также собирает митинг на площади Республики.

Несмотря на сложную ситуацию, обстановка в столице Армении в целом остается пока спокойной, улицы патрулируют полицейские. Военных не видно.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. В генштабе заявили, что "премьер и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в кризисной ситуации". Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.