Генштаб ВС подтвердил требование отставки премьера Пашиняна и его правительства

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный штаб вооруженных сил Армении подтверждает требование отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Генштаба.

"Заявление Генштаба ВС утром 25 февраля никем не было направлено и сделано под чьим-либо давлением. Это четкое убеждение и позиция генералов и офицеров, цель которых одна - служить спасению Родины в этот ответственный момент. Мы еще раз подтвердим нашу четкую позицию", - отмечается в заявлении.

Ранее в четверг Генштаб ВС Армении распространил заявление, в котором говорилось, что в связи с создавшейся ситуацией военные требуют отставки премьер-министра и правительства, а также рекомендуют воздержаться от применения силы. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

Пашинян назвал требование Генштаба ВС попыткой военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. По конституции Армении начальника Генерального штаба назначает и снимает с должности президент по предложению премьер-министра. Однако, если президент не подписывает предложение премьера, то оно автоматически вступает в силу через 15 дней. В администрации президента Армена Саркисяна сообщили, что он уже получил предложение Пашиняна, но еще не подписал его.