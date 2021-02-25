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Политический кризис в Армении

Генпрокуратура Армении расценила заявление Генштаба ВС как неконституционные действия

В Генпрокуратуре заявили, что такие действия будут преследоваться по закону

ЕРЕВАН, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Армении расценила заявление Генштаба Вооруженных сил с требованием отставки действующего премьер-министра как неконституционные действия, которые будут преследоваться по закону. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте ведомства.

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"Предупреждаем, что любое развязывание незаконного, неконституционного процесса будет подвергаться строжайшей правовой оценке и преследоваться по закону со всей его строгостью и силой. Заявление Генерального штаба Вооруженных сил Армении от 25 февраля, обсуждения и комментарии к нему на общественных и социальных платформах создали предпосылки для внутренней общественной, политической дестабилизации в республике. С точки зрения безопасности народа, это может иметь катастрофические последствия и несет серьезные угрозы верховенству закона и конституционному порядку", - говорится в заявлении.

Исходя из вышеизложенного, Генеральная прокуратура Армении призывает оставаться в рамках конституции страны, избегать безответственных шагов, воздерживаться от любых инициатив, угрожающих верховенству закона в стране, от незаконных попыток вовлечения вооруженных сил в процессы вне своих конституционных функций, от любых действий против общественного порядка, не совершать действия, запрещенные законом, руководствоваться здравым смыслом, говорится в сообщении.

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АрменияПолитический кризис в Армении
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