Белый дом заявил, что Байден не будет вмешиваться в расследование штурма Капитолия

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не намерен вмешиваться в расследование штурма Капитолия, которое обещал провести кандидат на пост министра юстиции - генерального прокурора США Меррик Гарленд во время слушаний в Сенате. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире телеканала ABC .

"Мы решили сделать что-то новое - сделать так, чтобы министерство юстиции было независимым. Гарленд отлично выступил в Конгрессе, ответив на море вопросов. Он будет решать, продолжится ли расследование и каким именно образом. Это его решение", - сказала она, отвечая на вопрос о том, будет ли добиваться Байден привлечения к ответственности участников штурма, а также бывшего президента Дональда Трампа.

При этом Псаки добавила, что события 6 января привели ее в ужас. "Мы должны, безусловно, сделать все, чтобы это не повторилось. Есть много шагов, которые можно для этого предпринять, и решение министерства юстиции, проводить ли расследование, будет одним из них", - добавила она.

Ранее во время слушаний по утверждению его кандидатуры в юридическом комитете Сената США Гарленд обещал организовать судебное преследование "сторонников превосходства белой расы и других лиц, штурмовавших Капитолий 6 января", а при необходимости - и бывшего президента Трампа, если будет обнаружена его причастность к произошедшему в тот день.