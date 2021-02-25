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Политический кризис в Армении

В ООН призвали к диалогу все стороны в политическом кризисе в Армении

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик также призвал стороны конфликта к сдержанности

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. ООН с обеспокоенностью наблюдает за обострением внутриполитической ситуации в Армении и призывает к проведению переговоров с участием всех заинтересованных сторон для снижения уровня напряженности. Об этом в четверг заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

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"Мы наблюдаем за Арменией с большим беспокойством. Очень важно, чтобы все стороны сохраняли спокойствие, мы призываем к сдержанности, проведению диалога с участием всех сторон для деэскалации напряженности и разрешения политических разногласий. Это должно быть осуществлено при полном соблюдении конституции и демократического процесса", - сказал он.

В Армении с утра начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генерального штаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

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АрменияПолитический кризис в Армении
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