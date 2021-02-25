Внутриполитический кризис в Армении. Предпосылки и развитие

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 февраля 2021 года Генштаб Вооруженных сил Армении распространил заявление, в котором потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и правительства республики. В свою очередь Никол Пашинян назвал действия Генерального штаба попыткой военного переворота.

ТАСС подготовил материал о ситуации в Армении: предпосылках и развитии нынешнего внутриполитического кризиса.

Предпосылки кризиса

Обострение обстановки в республике началось осенью 2020 года, после подписания Россией, Азербайджаном и Арменией совместного заявления о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ситуация в этом спорном регионе, принадлежность которого Азербайджан и Армения оспаривают более 30 лет, обострилась в сентябре 2020 года и переросла в активные боевые действия. В результате погибли около 3 тыс. азербайджанских и около 3,5 тыс. армянских военнослужащих. Данные о потерях среди мирных жителей (население непризнанной Нагорно-Карабахской республики составляли преимущественно армяне) разнятся - от 50 до 100 человек.

9 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в режиме видеоконференции приняли заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых в ходе вооруженного противостояния позициях, а в регионе должны быть размещены миротворцы из РФ. Под юрисдикцию Баку переходит часть территории Нагорного Карабаха, ранее контролируемая Вооруженными силами Армении, в том числе город Шуша, который расположен в 11 км от административного центра Карабаха города Степанакерт (азерб. Ханкенди).

В своем обращении к народу Армении Никол Пашинян назвал решение о прекращении вооруженного конфликта вынужденным шагом для того, чтобы избежать военного коллапса. В свою очередь представители армянской оппозиции заявили, что условия прекращения огня, которые поддержал Пашинян, фактически являются капитуляцией, и потребовали отставки премьер-министра (согласно конституции, Армения является парламентской республикой, вся полнота исполнительной власти сосредоточена в руках премьера).

Протесты оппозиции, создание Движения за спасение родины

После обнародования информации о подписании соглашения по Карабаху в Ереване начались массовые беспорядки. Протестующие, несогласные с передачей под контроль Азербайджана части территории спорного региона, ворвались в здания правительства и парламента Армении, требуя отставки Никола Пашиняна и призывая военных взять власть в свои руки. Правоохранительные органы практически не препятствовали действиям толпы.

10 ноября представители Минобороны и Генерального штаба Армении заявили, что вооруженные силы республики будут выполнять договоренности по Карабаху, и призвали народ воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию в стране. Тем не менее акции протеста в Ереване продолжились.

11 ноября оппозиция провела митинг в центре столицы с требованием отставки премьера из-за подписания трехстороннего заявления по Карабаху. В ходе митинга было объявлено о создании так называемого Комитета национального спасения.

3 декабря 17 оппозиционных партий Армении заявили о формировании Движения за спасение родины. Его основу составили партия бизнесмена Гагика Царукяна "Процветающая Армения", Республиканская партия бывшего президента Сержа Саргсяна, партии "Родина" и "Дашнакцутюн".

5 декабря сторонники движения устроили манифестацию у правительственной дачи Никола Пашиняна, где в ультимативной форме потребовали от него до 8 декабря сложить полномочия. Также они приняли совместное заявление о выдвижении на должность главы правительства бывшего премьера, экс-министра обороны, лидера партии "Национально-демократический союз" Вазгена Манукяна. По решению оппозиции, в случае отставки Пашиняна Манукян сможет возглавить временное правительство и подготовить страну к парламентским выборам.

8 декабря, по истечении срока ультиматума, оппозиция заявила, что начинает бессрочные акции протеста. С этого момента сторонники Движения за спасение родины регулярно устраивают митинги и шествия в Ереване и его пригородах, блокируют административные здания и дороги, перекрывают центральные улицы. Часть активистов протестного движения была арестована.

Реакция властей

16 ноября 2020 года президент Армении Армен Саркисян в обращении к народу призвал правительство "объективно оценить свой потенциал". По мнению Саркисяна, в стране должны пройти досрочные парламентские выборы, а до них власть следует передать правительству национального согласия.

18 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян представил дорожную карту из 15 пунктов по дальнейшей работе правительства. Значительная часть предлагаемых Пашиняном мер была посвящена преодолению последствий конфликта в Нагорном Карабахе. Среди них, в частности, социальные гарантии семьям погибших военнослужащих, возвращение в Армению пленных солдат и мирных жителей, восстановление пострадавших во время обострения конфликта построек и инфраструктуры, формирование "системы психологической реабилитации людей, участвовавших в войне, и общественности в целом" и др.

14 декабря в ходе обращения к нации Никол Пашинян заявил, что не собирается подавать в отставку и уйдет с поста главы правительства только по итогам волеизъявления народа.

25 декабря на своей странице в Facebook премьер-министр пригласил политические силы Армении для консультаций по проведению внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Он сообщил, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и. о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.

22 февраля Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по статье 301 Уголовного кодекса Армении ("Публичные призывы к захвату власти, нарушение территориальной целостности или насильственное свержение конституционного строя") в отношении лидера оппозиционного Движения за спасение родины Вазгена Манукяна. На митинге 20 февраля Манукян заявил, что сторонники движения должны быть готовы "мгновенно восстать для захвата власти".

Конфликт премьера и Генштаба

Новым поводом для обострения конфликта стал спор о целесообразности применения Арменией во время вооруженного конфликта в Карабахе приобретенных ранее в России оперативно-тактических комплексов "Искандер". 16 февраля в интервью телеканалу ArmNews экс-президент страны Серж Саргсян высказал мнение, что армянские военные должны были задействовать "Искандеры" в первые же дни боев. В ответ 23 февраля в интервью местному порталу 1in.am Никол Пашинян заявил о "неэффективности" российских комплексов. В Минобороны Армении отказались комментировать заявление премьер-министра, однако первый заместитель начальника Генштаба Тиран Хачатрян назвал слова Пашиняна несерьезными. После этого он был отправлен в отставку, а утром 25 февраля глава правительства объявил о намерении провести реформу национальных вооруженных сил.

В тот же день Генеральный штаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра и правительства республики. В распространенном заявлении было указано, что кабмин не способен принимать "адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации". Документ подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генштаба ВС о его отставке является попыткой военного переворота, и сообщил, что "принял решение об увольнении" Оника Гаспаряна. Согласно конституции страны, начальник Генерального штаба назначается и снимается с должности президентом по предложению премьер-министра. Если президент не подписывает указ об отставке, решение премьера автоматически вступает в силу через 15 дней.

В Ереване состоялось шествие сторонников премьера во главе с Пашиняном. Одновременно несколько тысяч сторонников Движения за спасение родины устроили митинг на площади Свободы в поддержку требования военных об отставке премьера и правительства.