США направили $77 млн на борьбу с внутренним терроризмом

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Американские власти приняли решение направить $77 млн в грантах на борьбу с внутренним терроризмом в стране. Об этом заявил в четверг министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в распространенном письменном заявлении.

"Сегодня наиболее серьезная террористическая угроза, с которой сталкивается страна, исходит от злоумышленников-одиночек и небольших групп лиц, которые совершают акты насилия, мотивированные идеологическими взглядами, связанными с внутренним экстремизмом", - отметил глава Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

"В то время как мы продолжаем обеспечивать в законном порядке защиту от угроз, исходящих от иностранных террористических организаций, мы также должны обеспечить надлежащее внимание и финансирование борьбы с внутренним терроризмом, случаи проявления которого мотивированы ложными заявлениями и экстремистской риторикой, распространяемой через социальные сети и другие онлайн-платформы", - добавил руководитель ведомства. Майоркас ранее объявил борьбу с внутренним терроризмом "национальным приоритетом".

В целом МВБ направляет $1,87 млрд в виде грантов на борьбу с терроризмом и рядом других серьезных проблем, из них не менее $77 млн пойдут на борьбу с внутренним терроризмом.

Средства получат власти штатов и городские муниципалитеты. Как отмечает информационный портал Axios, решение выделить миллионы долларов на борьбу с внутренним терроризмом было принято в США впервые.

6 января сторонники республиканца Дональда Трампа, который в то время был американским лидером, ворвались в Конгресс, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию, после того как Трамп обратился к собравшимся на митинг у Белого дома.