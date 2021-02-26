Ночь в Ереване после акций протеста прошла без происшествий

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Активисты оппозиционного "Движения за спасение родины", требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, провели ночь в палатках возле здания парламента, при этом в столице никаких эксцессов не было зафиксировано. Об этом в пятницу передает корреспондент ТАСС.

В настоящий момент на проспекте Баграмяна возле здания Национального собрания Армении находятся около сотни оппозиционеров, там установлены палатки и сооружены баррикады из мусорных баков и скамеек. Полиция несет службу, однако не мешает проведению акции протеста. Как сообщил утром журналистам лидер движения Вазген Манукян, "никаких эксцессов и провокаций не зарегистрировано, все прошло спокойно".

По его словам, оппозиция намерена в 13:00 (12:00 мск) устроить митинг на проспекте Баграмяна, а потом уже организовать шествие. "Также будем ждать результатов внеочередного заседания парламента, у которого есть одна повестка - отмена военного положения", - заявил Манукян. Лидер оппозиции также выразил мнение, что правительство Никола Пашиняна больше не имеет поддержки в стране. "У них нет поддержки, они не понимают, что означает, когда армия требует их отставки", - добавил он.

В стране с четверга начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

Вечером в четверг депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян сообщила, что оппозиция намерена в пятницу инициировать внеочередное заседание законодательного органа для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.