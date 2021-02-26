Пашинян заявил, что Минобороны и Генштаб сами решали вопросы закупки вооружения

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне выдвинутого вооруженными силами требования его отставки заявил, что Минобороны и Генштаб сами решали, какое вооружение приобрести, а правительство лишь выделяло деньги. Такую позицию он изложил в пятницу на своей странице в Facebook .

"Кстати, наши Минобороны и Генштаб ВС сами решали, что купить, правительство только выделяло деньги", - написал Пашинян.

Премьер также заявил, что при его правлении на нужды ВС было потрачено намного больше денежных средств, чем до него. "В бюджете на 2020 год министерству обороны выделено 307 млрд драмов ($620 млн), что на 28%, или 66 млрд ($130 млн) больше фактического показателя 2018 года и примерно на 4,5% больше, чем в 2017 году. С мая 2018 года Армения приобрела беспрецедентное количество оружия и боеприпасов по сравнению с обозримым периодом прошлого", - отметил он.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

Вечером в четверг депутат от фракции "Процветающая Армения" Ивета Тоноян сообщила, что оппозиция намерена в пятницу инициировать внеочередное заседание законодательного органа для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.