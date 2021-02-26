Шествие сторонников оппозиции направилось в сторону администрации президента Армении

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины", которые проводят в пятницу шествие в центре Еревана, направились к резиденции президента Армении, где состоится встреча делегации от оппозиции с главой государства, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В настоящий момент шествие остановилось у здания генеральной прокуратуры, участники проводят короткий митинг с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Акция сопровождается патриотическими песнями, многие несут флаги и плакаты.

В центре города затруднено движение, перекрыта одна из центральных улиц Еревана - проспект Баграмяна в районе здания парламента. Здесь протестующие поставили палатки, где провели ночь и планируют оставаться до тех пор, пока премьер не подаст в отставку. В течение дня протестующие развели костры. В целом ситуация в Ереване спокойная, транспорт, а также все государственные структуры, банки и магазины работают в обычном режиме.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

"Движение за спасение родины" объединяет 17 оппозиционных партий. Активисты провели ночь с четверга на пятницу в палатках возле здания парламента. В пятницу они проводят акции протеста и планируют новые митинги.