Военные Мьянмы не разрешили представителю ООН посетить страну

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Военные Мьянмы, захватившие власть в государстве, попросили ООН отложить визит ее представителя в страну на неопределенный срок. Об этом сообщила в пятницу спецпосланник ООН Кристин Шранер Бургенер.

Бургенер намеревалась посетить Мьянму после захвата власти военными, чтобы попытаться организовать диалог между ними, задержанными представителями гражданских властей и обществом. "К сожалению, нынешний режим пока просит меня отложить визит. Я считаю, что они намерены продолжать масштабные аресты и добиваются от задержанных показаний против гражданских властей. Это жестоко и бесчеловечно", - сказала она.

Спецпосланник добавила, что, если военные не позволяют посетить страну представителю ООН, международное сообщество могло бы использовать свое влияние, чтобы получить доступ в Мьянму и и провести объективную оценку ситуации. Бургенер также выразила опасения, что бесконтрольное пребывание военных у власти может привести к новым политическим репрессиям, применению оружия для борьбы с протестующими и обострению противоречий с этническими вооруженными группировками.

Россия считает, что ситуацию в Мьянме надо вернуть в нормальное русло, но выступает против использования радикальных инструментов для достижения этой цели - санкций и непосредственного вмешательства во внутренние дела страны.