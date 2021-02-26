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Политический кризис в Армении

Несколько сотен оппозиционеров продолжают блокировать центральный проспект Еревана

Полицейские несут усиленную службу, однако не предпринимают попыток очистить проспект от митингующих

ЕРЕВАН, 26 февраля. /ТАСС/. Несколько сотен сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины" продолжают блокировать центральный проспект Еревана рядом со зданием парламента, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, активисты ждут новых заявлений лидеров оппозиции.

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"Сегодня у нас будут очень важные заявления о наших будущих действиях", - заявил представитель партии "Дашнакцутюн" Гегам Манукян.

На проспекте звучат патриотические песни, сооружены баррикады из мусорных баков и уличных скамеек. Время от времени активисты скандируют антиправительственные лозунги. Полицейские несут усиленную службу, однако не предпринимают попыток очистить проспект от митингующих.

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АрменияПолитический кризис в Армении
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