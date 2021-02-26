В Пентагоне прокомментировали слова Лаврова о позднем предупреждении об ударе в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Вашингтон надлежащим образом уведомил Москву о своем ударе по объектам проиранских групп в Сирии. Это утверждал в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе за четыре или пять минут до его нанесения.

"Они по сути были уведомлены по каналам механизма предотвращения конфликтов, так что я благодарен ему [Лаврову] за то, что он готов это подтвердить. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление", - полагает Кирби.