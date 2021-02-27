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Политический кризис в Армении

В Ереване готовится новый митинг оппозиции

Сторонники объединения "Движение за спасение Родины" устанавливают сцену на проезжей части проспекта Баграмяна

ЕРЕВАН, 27 февраля. /ТАСС/. Ночь на субботу в центре Еревана, где оппоненты премьер-министра Армении Никола Пашиняна накануне установили палаточный городок, прошла без происшествий. Как сообщает корреспондент ТАСС с места события, в настоящий момент сторонники оппозиционного объединения "Движение за спасение Родины" устанавливают сцену на проезжей части проспекта Баграмяна напротив здания парламента республики.

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Движение по проспекту заблокировано. На месте проведения акции несут дежурство усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов.

Утром на площадь начали прибывать новые сторонники оппозиции, в том числе и лидеры объединения. "Пашинян пришел к власти с помощью уличных акций, и уйдет он под давлением уличных демонстраций. Наша Родина находится в опасности, требование армии о его отставке было сделано из-за сложившейся катастрофической ситуации в стране", - заявил журналистам бывший глава постоянной парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Ованес Саакян.

В Армении 25 февраля начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра Никола Пашиняна, после того, как Генштаб вооруженных сил выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

Теги
АрменияСаркисян, Армен ВардановичПашинян, Никол ВоваевичПолитический кризис в Армении
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