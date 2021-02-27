Абашидзе заявил, что не получал указаний о переговорах с Россией о вакцине от коронавируса

ТБИЛИСИ, 27 февраля. /ТАСС/. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе заявил, что не получал указаний от руководства республики о начале переговоров с российской стороной по поводу приобретения вакцины от коронавируса.

"В марте состоятся мои переговоры с [российским сенатором] Григорием Карасиным. Вопрос закупки российской вакцины мы обсуждать не будем, потому что наши специалисты, эпидемиологи не давали мне никаких указаний по этому поводу. Будет ли Грузия использовать российскую вакцину или нет, это решать соответствующим специалистам", - сообщил он в субботу ТАСС.

На вопрос, собирается ли он обсуждать данный вопрос, в случае если российская сторона сама предложит вакцину, дипломат ответил, что и это зависит от рекомендаций грузинских специалистов и властей.

Ранее в феврале четыре неправительственные организации и один благотворительный фонд в Грузии написали открытое письмо премьер-министру республики с просьбой рассмотреть возможность закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Грузия должна была получить первые 30 тыс. доз вакцины от коронавируса в рамках международной платформы COVAX, однако позже дата была перенесена. Теперь республика ожидает препарат в марте. Изначально планируется привить 20% населения республики (около 700 тыс. человек), однако к концу года вакцинация должна охватить 60% взрослого населения (около 1,7 млн человек), чтобы выработать коллективный иммунитет.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года, на сегодня в стране выявлены 270 510 случаев. Выздоровели 264 589 человек, 3 499 пациентов умерли.