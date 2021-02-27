Президент Армении обсудил внутриполитический кризис с группой независимых депутатов

ЕРЕВАН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян провел в субботу в президентском дворце встречу с группой независимых депутатов парламента, он обсудил с ними внутриполитическую ситуацию и пути ее разрешения. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Собеседники обменялись мнениями о кризисной ситуации в стране, путях ее разрешения и ослабления напряженности. Парламентарии представили президенту республики свои подходы и взгляды по сложившейся обстановке", - говорится в сообщении.

Ранее президент встретился с главами парламентских фракций, а также представителями оппозиционного "Движения за спасение Родины", сторонники которого с четверга блокируют проспект Баграмяна рядом со зданием парламента в Ереване и требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

В Армении 25 февраля начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того, как Генштаб вооруженных сил выступил с требованием отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно Конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.