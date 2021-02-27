В Капане начался митинг армянской оппозиции

ЕРЕВАН, 27 февраля. /ТАСС/. Митинг оппозиции начался в Капане, райцентре Сюникской области Армении, на территорию которой местные жители не пустили в декабре премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС.

Около 2 тыс. участников акции требуют немедленной отставки Пашиняна, которого обвиняют в предательстве, поражении в войне и неспособности обеспечить безопасность региона и страны в целом.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников Пашиняна, после того, как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, назначает и снимает с должности начальника Генштаба по предложению премьера, пока не подписал документы.

"Движение за спасение Родины" объединяет 17 оппозиционных партий. Его сторонники в субботу вновь проводят митинги.