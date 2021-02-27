Генсек ЛАГ осудил попытки США политизировать вопросы прав человека

КАИР, 27 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт поддержал в субботу позицию Эр-Рияда по поводу доклада Национальной разведки США по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, заявив о недопустимости политизации вопросов прав человека. Об этом говорится в распространенном секретариатом ЛАГ заявлении.

"Судебные органы власти - единственные, кто уполномочен привлекать к ответственности лиц по делу Хашкаджи, - заявил генсек ЛАГ. - Американская разведка не является судебным или международным органом, принимающим решения, а вопросы прав человека не должны политизироваться".

В пятницу аппарат директора Национальной разведки США опубликовал доклад, согласно которому саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию по похищению или убийству журналиста. По версии американской разведки, принц видел в нем угрозу. Американская администрация объявила о введении визовых санкций в отношении 76 подданных королевства, которые, как считается, угрожали диссидентам за рубежом, фигурировали в деле об убийстве Хашкаджи. Вашингтон планирует объявить о существенных изменениях в политике в отношении Эр-Рияда 1 марта, подчеркнув при этом, что Штаты настроены на "рекалибровку отношений, а не на их разрушение".

Правительство Саудовской Аравии категорически отвергло заключения разведки США, назвав их "оскорбительными и неверными". В МИД добавили, что преступление было "вопиющим нарушением законов и ценностей" страны и что королевство предприняло все необходимые судебные меры для расследования произошедшего и привлечения виновных к ответственности.

Свою солидарность с Эр-Риядом уже выразили Бахрейн, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Организация исламского сотрудничества. В Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива заявили, что выводы США о причастности руководства Саудовской Аравии к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи не имеют убедительных доказательств.