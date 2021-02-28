Организаторов побега Карлоса Гона экстрадируют из США в Японию

ТОКИО, 28 февраля. /ТАСС/. Два американских гражданина Питер и Майкл Тейлоры, подозреваемые в причастности к побегу бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона, будут в скором времени экстрадированы из США в Японию. Об этом сообщило в воскресенье агентство Киодо.

Отмечается, что для осуществления процедуры экстрадиции в субботу в США были направлены сотрудники прокуратуры Токио. Они должны будут произвести арест и затем вылететь обратно в Японию вместе с подозреваемыми.

В 2020 году Госдепартамент США поддержал решение об экстрадиции, но адвокаты Тейлоров настаивали на том, что их клиенты могут быть подвергнуты в Японии пыткам и несправедливому обращению. Верховный суд США позднее отклонил это ходатайство.

В июле 2020 года прокуратура Токио официально объявила, что обратилась к США с просьбой о выдаче бывшего бойца американского спецназа и его сына, которых подозревают в организации побега Гона из Японии. Запрос был основан на двустороннем соглашении об экстрадиции преступников и объявленных в розыск. Тейлоры были арестованы в США в мае того же года по запросу японских властей.

Японское следствие подозревает, что Тейлор и его сын в декабре 2019 года встретились в одной из токийских гостиниц с Гоном, который перед этим бежал из-под домашнего ареста. Они вместе приехали в город Осака на юго-западе японского острова Хонсю. В международном аэропорту Осаки экс-менеджера пронесли без досмотра в ящике для звуковой аппаратуры в частный самолет, который 29 декабря вылетел в Турцию. Там бизнесмен пересел в другой частный самолет, доставивший его в Ливан.

Гон, имеющий гражданство Франции, Бразилии и Ливана, был арестован токийской прокуратурой 19 ноября 2018 года. Как утверждает следствие, он не задекларировал должным образом свое вознаграждение в размере 9 млрд иен (более 80 млн долларов), полученное им как председателем совета директоров Nissan с 2010 по 2018 год. Ему были предъявлены и другие обвинения в финансовых нарушениях. В апреле 2019 года Гона освободили из тюрьмы и отправили под домашний арест под крупный залог.