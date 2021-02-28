В Барселоне в ходе акции в поддержку осужденного рэпера задержали 13 человек

МАДРИД, 28 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 13 человек были задержаны в субботу в Барселоне в ходе беспорядков после митинга в поддержку испанского рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter каталонская полиция.

По ее информации, "три [человека были задержаны] за кражу со взломом в ларьке, еще 10 - за акты вандализма и общественные беспорядки". Также в ходе протеста пострадали не менее пяти человек.

Как уточнили в полиции, мирная акция в поддержку рэпера переросла в Барселоне в беспорядки. Агрессивно настроенные участники митинга бросали петарды и другие предметы в полицейских, поджигали мусорные контейнеры, выбили окна банков, грабили местные магазины, сооружали баррикады, разгромили вход в отель. Кроме того, сгорел фургон городской гвардии. По данным агентства Europa Press, участники беспорядков подожгли транспортное средство в то время, когда в нем находился как минимум один полицейский. Он успел покинуть фургон и не пострадал.

Председатель правительства Испании Педро Санчес осудил произошедшее в каталонской столице. "Акты вандализма и насилия, от которых страдает этой ночью Барселона, недопустимы", - уточнил премьер в Twitter, выразив поддержку сотрудникам правоохранительных органов. Исполняющий обязанности каталонского лидера Пере Арагонес также осудил беспорядки.

Митинги против ареста рэпера начались в Испании 16 февраля. Большая часть акций прошла в автономном сообществе Каталония. Зачастую манифестации перерастали в беспорядки, полиция применяла силу против участников протестов. В результаты были задержаны десятки человек.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, клип на которую был размещен в YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее, 16 февраля Асель был задержан и помещен в тюрьму.