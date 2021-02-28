Немецкий дипломат назвал три сценария для завершения строительства "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Германии не стоит останавливать реализацию "Северного потока - 2", равно как и вводить мораторий на его строительство. Такое мнение выразил известный в ФРГ эксперт, бывший посол Германии в США и Великобритании, глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер.

В статье, которая опубликована в субботу в журнале Der Spiegel, он пишет, что "остановка проекта была бы плохим вариантом", поскольку в этом случае Германии пришлось бы отвечать на огромные иски о возмещении ущерба. "В качестве альтернативы часто предлагают мораторий. Но чего он принесет? Если мы увяжем снятие моратория с изменениями в российской политике, то мы окажемся в той же ловушке, которая всегда появляется в результате таких красных линий", - пишет он.

Вместо этого Ишингер предлагает германскому правительству три других варианта: внедрить в проект механизм экстренной остановки работы "Северного потока - 2"; предложить ЕС и США заключить специальный договор для скорейшего перехода к возобновляемым источникам энергии; усилить давление на "Газпром", с тем, чтобы Россия и ЕС улучшили отношения и таким образом придали импульс завершению проекта.

"В любом случае Берлину нужно тесно работать с партнерами в Европейском союзе, с Украиной и Вашингтоном", - пишет он.

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) и "О защите европейской энергетической безопасности" (PEESA). Вашингтон призывает европейские фирмы выйти из проекта, в противном случае они столкнутся с санкциями. Правительство Германии неоднократно заявляло, что считает такие санкции неприемлемыми. В Берлине считают "Северный поток - 2" экономическим проектом.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м. в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. "Газпром" рассчитывает на ввод "Северного потока - 2" в эксплуатацию в разумные сроки. Отмечается, что "Северный поток - 2" остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.