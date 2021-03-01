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Политический кризис в Мьянме

США осудили насилие, применяемое против протестующих в Мьянме

Как сообщило Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в Мьянме при разгоне протестующих погибли не менее 18 человек

ВАШИНГТОН, 1 марта. /ТАСС/. Власти США осуждают насилие со стороны представителей служб безопасности при разгоне протестов против захвата власти военными в Мьянме. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен.

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"Мы осуждаем ужасающее насилие со стороны сил безопасности <...> в отношении народа Мьянмы и продолжим содействовать привлечению к ответственности виновных. Мы твердо поддерживаем храбрых жителей Мьянмы и призываем все страны говорить в один голос в поддержку их воли", - написал глава американской дипломатии на своей странице в Twitter.

Как сообщило в воскресенье Управление верховного комиссара ООН по правам человека, в Мьянме при разгоне протестующих погибли не менее 18 человек.

1 февраля мьянманские военные объявили о введении на год чрезвычайного положения и смещении руководства страны, объяснив это масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Были задержаны ключевые официальные лица, включая президента Вин Мьина и государственного советника, главу МИД, а также лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, партия которой победила на выборах и должна была начать формирование правительства. Военные представили обновленный список членов кабинета, они уже заняли министерские посты.

Теги
СШАМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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