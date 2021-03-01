Оппозиционеры ворвались в здание администрации центрального района Еревана

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Несколько десятков оппозиционных активистов в понедельник днем ворвались в здание муниципальной администрации центрального района Еревана с призывом к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию протеста транслируют местные новостные порталы.

"В этом здании используют административный ресурс и составляют списки участников митинга Никола Пашиняна. Мы вас предупреждаем: Никол сбежит, и вы ответите перед законом, - скандируют участники акции. - Мы поддерживаем нашу армию".