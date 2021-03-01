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Политический кризис в Армении
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Оппозиционеры ворвались в здание администрации центрального района Еревана

Они призывают к отставке премьер-министра Никола Пашиняна
© Александр Рюмин/ТАСС, архив

ЕРЕВАН, 1 марта. /ТАСС/. Несколько десятков оппозиционных активистов в понедельник днем ворвались в здание муниципальной администрации центрального района Еревана с призывом к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Акцию протеста транслируют местные новостные порталы.

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"В этом здании используют административный ресурс и составляют списки участников митинга Никола Пашиняна. Мы вас предупреждаем: Никол сбежит, и вы ответите перед законом, - скандируют участники акции. - Мы поддерживаем нашу армию".

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АрменияПолитический кризис в Армении
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