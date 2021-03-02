Оппозиция перекрыла проспект у здания суда в Ереване, где идет заседание по делу Кочаряна

ЕРЕВАН, 2 марта. /ТАСС/. Около 100 сторонников оппозиционного "Движения за спасение родины" во вторник перекрыли проспект у здания суда общей юрисдикции Еревана, где проходит заседание по делу экс-президента Армении Роберта Кочаряна, экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна и экс-вице-премьера Армена Геворкяна. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Народ, армия, победа! Ты не можешь судить наших генералов, Никол!", - скандируют участники акции протеста, обращаясь к премьер-министру страны Николу Пашиняну.

Спустя несколько минут оппозиционные активисты разблокировали проспект и в настоящий момент продолжают акцию во дворе суда общей юрисдикции. На месте присутствуют усиленные наряды полиции, однако полицейские не мешают проведению акции протеста.

После президентских выборов в Армении 19 февраля 2008 года в стране прошла серия протестов, участники которых выражали несогласие с их официальными итогами. Уличные акции были организованы сторонниками первого президента Армении Левона Тер-Петросяна, который в тот момент снова претендовал на высший пост. В ходе столкновений митингующих с органами правопорядка погибли восемь демонстрантов и два полицейских, были госпитализированы 33 сотрудника полиции. Всего за помощью к медикам тогда обратились около 230 человек.

После смены власти в стране 8 мая 2018 года расследование дела о событиях 1 марта возобновилось. Помимо возглавлявшего Армению в 1998-2008 годах Кочаряна, по нему проходят Юрий Хачатуров, на тот момент заместитель главы Минобороны (с 2017 по 2018 год - генсек ОДКБ), а также экс-министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян.