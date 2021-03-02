В окружении Тихановской сообщили, что она не разрабатывала планов беспорядков в Белоруссии

МИНСК, 2 марта. /ТАСС/. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке планов массовых беспорядков. Об этом во вторник сообщила ее пресс-секретарь Анна Красулина.

"За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным числом белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры, но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов", - сказано в сообщении, распространенном пресс-службой Тихановской.

В пресс-службе добавили, что на опубликованном Следственным комитетом Белоруссии во вторник видео видно, что Тихановская "покинула комнату, чтобы не продолжать обсуждение". "И, как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и ее команда поддерживала только мирные методы", - говорится в сообщении.

Ранее в СК Белоруссии сообщили, что комитет завершил расследование уголовного дела в отношении четырех доверенных лиц Тихановской, а также направил в Генеральную прокуратуру документы на экстрадицию Тихановской, находящейся за пределами страны. В ведомстве добавили, что для планирования массовых беспорядков в Гомеле обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе Тихановская. На встрече обсуждался план по организации массовых беспорядков, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц.

Согласно версии следствия, поддержав план, Тихановская "согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления". Фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 13, ч. 2 ст. 293 (приготовление к массовым беспорядкам) и по ч. 1 ст. 13, ч. 1 ст. 292 (приготовление к захвату зданий и сооружений) Уголовного кодекса Белоруссии.