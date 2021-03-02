Киев просит ЕС применить механизм санкций по Навальному против РФ за "нарушения" в Крыму

КИЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Украина приветствует решение Евросоюза о введении санкций против России в связи с приговором Алексею Навальному и рассчитывает, что аналогичный механизм будет применен в отношении Москвы якобы "за нарушения прав человека" в Крыму. Соответствующий комментарий опубликован во вторник на сайте МИД Украины.

"МИД Украины приветствует решение ЕС впервые применить новый глобальный санкционный механизм против четырех российских чиновников за нарушения прав человека в России", - говорится в сообщении. Указывается, что у Киева есть ожидания аналогичных действий против РФ в связи с ситуацией в Крыму. "Рассчитываем, что новый санкционный режим ЕС также будет применен против лиц, виновных в подавлении фундаментальных прав и свобод на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя", - добавили в МИД.

Внешнеполитическое ведомство Украины отмечает, что новый механизм санкций может стать дополнительным в процессе давления на Россию. "Новый санкционный режим заработал в очень сжатые сроки. Он может стать дополнительным эффективным инструментом для борьбы нашего государства с грубыми нарушениями прав человека на временно оккупированных территориях Украины, восстановление ее территориальной целостности в международно признанных границах", - полагают украинские дипломаты.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба упрекал Евросоюз в том, что он готовит новые санкции за нарушения прав человека в отношении РФ из-за ситуации с Навальным и при этом не вводит ограничений якобы за "нарушения" в Крыму.

Санкции ЕС

ЕС во вторник официально ввел новые санкции из-за ситуации с Навальным. Ограничения коснутся главы СК Александра Бастрыкина, командующего Росгвардией Виктора Золотова, руководителей ФСИН и Генпрокуратуры Александра Калашникова и Игоря Краснова. Всем им запрещен въезд в ЕС, а также хранение средств в банках стран сообщества.