В Мьянме с начала протестов задержаны около 1,3 тыс. человек

БАНГКОК, 2 марта. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. человек, в том числе 34 журналиста, задержаны после прихода к власти военных в Мьянме. Об этом во вторник сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

"По состоянию на 2 марта задержано 1 294 человека, - отмечается в заявлении. - На данный момент 988 задержанных все еще находятся под стражей, включая четырех человек, приговоренных к тюремным срокам". "Примерно 30 человек были убиты в результате жестких разгонов акций протеста", - подчеркивают активисты.

Согласно полученным организацией официальным спискам, в течение вторника были задержаны 16 человек. "Однако мы понимаем, что около 100 человек арестованы по всей Мьянме за сегодняшний день", - добавили в ассоциации. Что касается пострадавших, то за сутки не менее 23 человек получили различные травмы в результате применения силовиками светошумовых гранат, водометов, резиновых и боевых патронов.

По данным организации, в настоящее время журналисты в Мьянме подвергаются нападениям и арестам, даже если они имеют знаки отличия СМИ. "На данный момент арестованы 34 журналиста, некоторые привлечены к ответственности, из них только 15 освобождены", - сообщили в организации.