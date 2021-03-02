Во Франции заявили, что продление СНВ-3 открывает перспективы в контроле над вооружениями

ПАРИЖ, 2 марта. /ТАСС/. Пролонгация Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) между Россией и США открывает новые перспективы в сфере контроля над вооружениями. Об этом заявил во вторник глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании (нижняя палата парламента) страны.

"Хорошей новостью стало продление США договора СНВ-3 с Россией, судьба которого вызывала обеспокоенность", - сказал министр. "Это соглашение истекало в феврале, но теперь продлено на пять лет, оно предусматривает количественные ограничения стратегических ядерных арсеналов России и США", - указал Ле Дриан. "Это важное событие, ведь до сих пор на протяжении последних лет мы наблюдали демонтаж договоров в военной области", - заявил глава французского внешнеполитического ведомства.