Байден заявил, что Merck поможет Johnson & Johnson в производстве вакцины от коронавируса

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Фармацевтическая группа Merck поможет компании Johnson & Johnson в наращивании производства разработанной ею вакцины от коронавируса. Об этом сообщил во вторник президент США Джо Байден.

"Сегодня мы объявляем о важном шаге. Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе над вакциной. Johnson & Johnson и Merck будут работать вместе, чтобы расширить производство вакцины Johnson & Johnson", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса.