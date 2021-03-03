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Пандемия COVID-19

Байден заявил, что Merck поможет Johnson & Johnson в производстве вакцины от коронавируса

Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе, указал президент США

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Фармацевтическая группа Merck поможет компании Johnson & Johnson в наращивании производства разработанной ею вакцины от коронавируса. Об этом сообщил во вторник президент США Джо Байден.

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"Сегодня мы объявляем о важном шаге. Две крупнейшие компании в области здравоохранения и фармацевтики, которые обычно являются конкурентами, работают вместе над вакциной. Johnson & Johnson и Merck будут работать вместе, чтобы расширить производство вакцины Johnson & Johnson", - сказал американский лидер, выступая в Белом доме.

Ранее Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США одобрило обращение компании Janssen, принадлежащей Johnson & Johnson, относительно регистрации ее вакцины от коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Препарат от Janssen стал уже третьей разрешенной к применению на территории США вакциной от коронавируса.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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