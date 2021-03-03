{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пашинян поздравил Мишустина с юбилеем

Премьер-министр Армении подчеркнул вклад председателя правительства России в развитие сотрудничества Еревана и Москвы

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду направил поздравление председателю правительства России Михаилу Мишустину по случаю 55-летнего юбилея, отметив его вклад в развитие стратегического сотрудничества Еревана и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабинета министров.

На эту тему
"Человек дела". Мишустин встречает 55-летие в рабочей поездке по Сибири

"Уважаемый Михаил Владимирович, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения, желаю успехов на посту председателя правительства РФ. Сегодня хотел бы особо отметить ваш личный вклад в развитие армяно-российских союзнических отношений, укрепление которых полностью отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - говорится в сообщении.

Пашинян также подчеркнул, что "крепкая дружба, взаимопонимание и доверие еще больше обогатят весь комплекс межгосударственных отношений между Арменией и Россией новыми взаимовыгодными программами".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
Санкции в отношении России
Послы ЕС согласовали продление персональных санкций против России по Украине
По данным источника, санкции продлили на шесть месяцев
Читать полностью