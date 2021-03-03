Пашинян поздравил Мишустина с юбилеем

ЕРЕВАН, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду направил поздравление председателю правительства России Михаилу Мишустину по случаю 55-летнего юбилея, отметив его вклад в развитие стратегического сотрудничества Еревана и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба армянского кабинета министров.

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"Уважаемый Михаил Владимирович, примите сердечные поздравления по случаю дня рождения, желаю успехов на посту председателя правительства РФ. Сегодня хотел бы особо отметить ваш личный вклад в развитие армяно-российских союзнических отношений, укрепление которых полностью отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - говорится в сообщении.

Пашинян также подчеркнул, что "крепкая дружба, взаимопонимание и доверие еще больше обогатят весь комплекс межгосударственных отношений между Арменией и Россией новыми взаимовыгодными программами".