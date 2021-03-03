Премьер Словакии раскритиковал политиков, недовольных покупкой страной "Спутника V"

ПРАГА, 3 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович выступил с резкой критикой членов своего кабинета за попытку расшатать правительство из-за покупки страной российской вакцины "Спутник V". Первая партия препарата в понедельник была доставлена в Словакию, напомнило в среду Словацкое телевидение .

"Сотня жителей республики умирает ежедневно [от коронавируса], но вместо того, чтобы все мы сосредоточились на поисках вакцин где угодно, некоторые [политики] считают самой большой проблемой Словакии то, что мы с Мареком [Крайчи, министром здравоохранения Словакии] позволили изыскать для жителей республики [партию] эффективной вакцины. Они говорят, что эти препараты отмечены принципиальной ошибкой, а именно тем, что они [происходят] из России", - привело ТВ слова премьера.

Матович отверг любые проявления политического популизма в связи с вакциной "Спутник V". Данный препарат сохранит здоровье и жизни тысячам словаков, подчеркнул он.

"Высокомерных политиков устраивает, чтобы у нас бы умирало как можно больше граждан, и экономика несла ущерб. Они руководствуются лозунгом - чем хуже будет в Словакии, тем лучше для их партий-неудачниц, очень желающих властвовать [в республике]", - отметил Матович.

Заявления о выходе из кабмина

Вице-премьер и лидер либерально-консервативной партии "За людей" Вероника Ремишова заявила во вторник, что ее партия рассматривает возможность выхода из состава правительственной коалиции. Вакцина, как сказала она, была куплена по требованию Матовича, проигнорировавшего решение правительства от середины февраля, согласно которому в республике должны использоваться только препараты, зарегистрированные в Евросоюзе.

Такую же позицию, как Ремишова, занял министр экономики Словакии и председатель либеральной партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик. Оба политика направились в среду к президенту страны Зузане Чапутовой, которая также выражала недовольство покупкой "Спутника V", с намерением обсудить возможность провести реорганизацию правительства.

Между тем спикер парламента Словакии и лидер движения "МЫ СЕМЬЯ" Борис Коллар призвал партнеров по кабмину продолжить работу по преодоления ухудшающейся в республике эпидемиологической ситуации и не руководствоваться собственными политическими интересами в этой сложное для словацкого народа время.

Применение вакцины без регистрации в ЕС

Разрешение на использование "Спутника V" без регистрации в Евросоюзе выдало Министерство здравоохранения Словакии. Ожидается, что процесс вакцинации ею начнется примерно через две недели. Это связано с выполнением формальностей, предусмотренных национальным законодательством.

Общее число заразившихся коронавирусом в стране с населением около 5,5 млн граждан с начала эпидемии составило 314 359. С 6 марта 2020 года, когда словацкий Минздрав объявил о его появлении в республике, от осложнений после инфицирования умерли 7 489 жителей.