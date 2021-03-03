Саркози сообщил, что получает тысячи писем с поддержкой после вынесения приговора

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный в понедельник парижским судом к тюремному заключению, сообщил, что получает тысячи писем с поддержкой. Об этом он рассказал в среду в эфире телеканала LCI .

В ходе интервью политик выразил признательность тем, кто его поддерживает. "Я получаю тысячи писем", - сказал он. Бывший глава государства подчеркнул, что его вина не доказана в ходе процесса по обвинению в коррупционном сговоре. "После семи лет расследования ничего не нашли", - пояснил он.

"Я не склоню голову, потому что меня обвиняют в том, чего я не совершал, - продолжил Саркози. - Это несправедливо, я буду бороться до конца".

Парижский суд признал в понедельник Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Экс-президент приговорен к 3 годам лишения свободы, двум условно и одному году тюремного заключения. Проходившие по этому же делу "о прослушивании телефонных разговоров" двое других подсудимых - адвокат Тьерри Эрзог и бывший судья Кассационного суда Жильбер Азибер - признаны виновными в разглашении профессиональной тайны и осуждены на аналогичные сроки. Защита подала апелляцию.

Согласно версии обвинения, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французского дома L'Oreal. Следствие ссылалось на многочисленные записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагало. Разрешение на прослушку разговоров экс-президента следователи получили в ходе другого разбирательства - начатого в 2013 году дела о возможном участии в финансировании предвыборной кампании Саркози в 2007 году Муаммара Каддафи.