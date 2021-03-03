Госдеп разочарован решением МУС начать расследование военных преступлений в Палестине

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. США разочарованы заявлением прокуратуры Международного уголовного суда (МУС) о начале полноценного расследования преступлений, совершенных на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы выступаем резко против и разочарованы объявлением прокуратуры МУС о начале расследования ситуации в Палестине", - сказал он. По словам Прайса, США будут противостоять "действиям, цель которых - несправедливо делать мишенью Израиль".