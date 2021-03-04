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Задержание финансового директора Huawei

Юристы финдиректора Huawei считают, что суд Канады должен освободить ее из-за слов Трампа

Их клиентка "стала разменной монетой" в отношениях между США и Китаем, указали адвокаты Мэн Ваньчжоу

ОТТАВА, 4 марта. /ТАСС/. Адвокаты финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу уверены, что она должна быть отпущена на свободу по итогам слушаний в Канаде о ее экстрадиции в США из-за заявлений бывшего американского президента Дональда Трампа относительно этого процесса. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

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В понедельник в Верховном суде канадской провинции Британская Колумбия возобновились слушания по процессу Мэн Ваньчжоу. В среду ее адвокаты заявили суду, что слова Трампа, сказанные им в 2018 году, являются политическим вмешательством в юридический процесс. Они утверждают, что после этого их клиентка "стала разменной монетой" в отношениях между США и Китаем.

В декабре 2018 года американский президент заявил, что мог бы вмешаться в дело Министерства юстиции США в отношении финансового директора Huawei в случае, если это послужило бы интересам национальной безопасности страны или помогло бы заключить торговую сделку с КНР.

Теги
КанадаСШАКитайРеспублика КореяТрамп, ДональдЗадержание финансового директора Huawei
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