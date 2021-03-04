Блинкен рассказал о консультациях с союзниками по присутствию войск в Афганистане

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Власти США пока не приняли никакого решения относительно своего военного присутствия в Афганистане, консультируются с союзниками и странами региона по этому вопросу. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду в интервью Службе общественного вещания (PBS) США.

"Мы пока не приняли никаких решений относительно крайнего срока 1 мая для вывода оставшихся примерно 2,5 тыс. военнослужащих, которые находятся в Афганистане, а также, конечно, партнерских сил, военных стран НАТО, которые там присутствуют. Мы находимся в тесных консультациях с нашими союзниками по НАТО, со всеми странами региона", - сказал Блинкен.

"Мы очень внимательно изучаем, какой дальнейший прогресс может и должен быть осуществлен по договоренностям, которых мы, к примеру, достигли при предыдущей администрации с [движением] "Талибан" (запрещено в России - прим. ТАСС)", - добавил глава американской дипломатии.

29 февраля 2020 года предыдущее правительство США и движение "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы, в свою очередь, гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников.

Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году.

Нынешнее американское правительство ранее предупредило, что примет дальнейшие решения по Афганистану, в том числе по выводу войск из этой страны, после изучения того, как талибы выполняют условия мирной договоренности.