Президент Индии сделал прививку от коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Индии Рам Натх Ковинд в среду получил первую дозу прививки против коронавирусной инфекции в армейском госпитале в индийской столице. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India .

Глава государства поблагодарил врачей и медицинских работников, участвующих в национальной кампании по вакцинации и призвал всех граждан страны сделать прививки от COVID-19.

1 марта премьер-министр Наренра Моди стал первым, кто сделал прививку в ходе второго этапа массовой вакцинации в Индии. На этом этапе право на вакцинацию получили лица старше 60 лет (именно поэтому сделал прививку 70-летний премьер), а также жители старше 45 лет, имеющие сопутствующие заболевания.

Разрешение прививать пациентов также получили частные клиники, которые могут взимать плату за прививки, но не более 250 рупий (около $3,42) за дозу. При этом государственные клиники продолжат вакцинировать бесплатно.

Желающие привиться от коронавируса получили право самостоятельно выбирать медучреждение. Ранее всех направляли на прививку в государственные медицинские центры.

В Индии вакцинация началась 16 января. Планировалось, что на первом этапе прививку сделают до 30 млн человек: 10 млн медработников и 20 млн сотрудников, находящихся в зоне риска (полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны). Индийские власти ранее сообщали, что планируют привить около 300 млн человек к июлю текущего года. К настоящему времени вакцину в стране получили более 14 млн человек.

На этом этапе прививки делаются двумя вакцинами: Covishield (местное название препарата, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом) и Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Кроме того, еще около 20 препаратов готовятся к использованию, в том числе российская вакцина "Спутник V".