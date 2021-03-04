Кандидат на пост замглавы Пентагона считает, что "Северный поток - 2" укрепит влияние РФ

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Газопровод "Северный поток - 2" укрепит влияние России на союзников США. Такое мнение выразил в четверг кандидат на должность заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол, выступая в комитете Сената Конгресса по делам вооруженных сил на заседании по рассмотрению его кандидатуры.

"Я разделяю эту точку зрения [о необходимости остановки проекта газопровода]. "Северный поток - 2" нас чрезвычайно беспокоит, он в некотором виде поставит [других] в энергетическую зависимость от России. Это распространит влияние России на некоторых наших близких союзников, - утверждал он. - <...> Если я буду утвержден в должности, то продолжу поднимать этот вопрос".

США ранее приняли ряд законов, которые подразумевают санкции против участников "Северного потока - 2". Речь идет о законах "О противодействии противникам Америки через санкции" и "О защите европейской энергетической безопасности". Россия категорически отвергает односторонние американские рестрикции.