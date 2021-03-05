Госдеп: следующий доклад по "Северному потоку - 2" должны предоставить Конгрессу США в мае

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Следующий доклад, касающийся санкций в отношении проекта "Северный поток - 2", должен быть предоставлен Конгрессу США в мае текущего года. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Он напомнил, что в феврале Госдепартамент передал Конгрессу США доклад со списком юридических лиц, участвующих в строительстве "Северного потока - 2". В нем внешнеполитическое ведомство упомянуло судно "Фортуна" и его собственника - компанию "КВТ-Рус". Против них в тот момент уже действовали рестрикции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). На прошлой неделе "Фортуна" и "КВТ-Рус" были также внесены в список санкций в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

"Конечно, это еще не конец истории. От нас требуется каждые 90 дней предоставлять Конгрессу обновленную информацию о нашей оценке и выводах относительно соответствующей <...> деятельности, подпадающей под санкции в контексте "Северного потока - 2". Если мы придем к выводу, что другие субъекты занимаются деятельностью, подпадающей под санкции в соответствии с законом PEESA <...>, мы будем сообщать Конгрессу об этом в дальнейшем. Как я полагаю, следующий доклад должен быть представлен Конгрессу в мае", - отметил сотрудник Госдепартамента.