Минторг США внес в черный список два министерства Мьянмы

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Министерство торговли США в четверг объявило о введении ограничений в отношении Мьянмы в связи с переворотом в этой стране.

Мьянма: как к власти снова пришли военные

Согласно распространенному пресс-релизу ведомства, министерство обороны, министерство внутренних дел, а также контролируемые военными корпорации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited внесены в черный список американского Минторга. Кроме того, власти США ужесточают режим экспортного контроля в отношении Мьянмы.

"США по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных <...> в отношении мирных протестующих. <...> Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя действия Минторга США, написал на своей странице в Twitter, что Вашингтон "продолжит принимать меры против хунты и призывать к демократии в Мьянме".