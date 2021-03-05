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Политический кризис в Мьянме
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Минторг США внес в черный список два министерства Мьянмы

Власти Соединенных Штатов также ужесточили режим экспортного контроля в отношении этой страны

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Министерство торговли США в четверг объявило о введении ограничений в отношении Мьянмы в связи с переворотом в этой стране.

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Согласно распространенному пресс-релизу ведомства, министерство обороны, министерство внутренних дел, а также контролируемые военными корпорации Myanmar Economic Corporation и Myanmar Economic Holding Limited внесены в черный список американского Минторга. Кроме того, власти США ужесточают режим экспортного контроля в отношении Мьянмы.

"США по-прежнему полностью солидарны с народом Мьянмы и решительно осуждают насилие со стороны военных <...> в отношении мирных протестующих. <...> Власти США продолжат привлекать к ответственности виновных в перевороте", - подчеркивается в сообщении.

В свою очередь глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя действия Минторга США, написал на своей странице в Twitter, что Вашингтон "продолжит принимать меры против хунты и призывать к демократии в Мьянме".

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СШАМьянмаПолитический кризис в Мьянме
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