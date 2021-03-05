Курц: допуск регулятором ЕС "Спутника V" сделает его применение возможным в Австрии

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Австрия сможет рассмотреть вопрос закупки российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в том случае, если она получит допуск от Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Тема самостоятельной закупки без одобрения ЕС пока не стоит. Об этом сообщил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.

"Мы находимся в контакте с разными партнерами. Мы получаем вакцину из Евросоюза. ЕС взялся за покупку вакцин для стран-участниц. Да, есть переговоры с другими производителями из России и Китая. Это не секрет, потому что мы убеждены в том, что в этом случае не должно быть геополитических вопросов, надо глобально всем вместе спасти как можно больше жизней, - отметил Курц на пресс-конференции. - Нам очевидно, что решающее значение имеет то, что вакцины должны быть сертифицированы. Как "Спутник V", так и китайские продукты еще не получили допуск в Европейском союзе".

Говоря о возможности национальной закупки российской вакцины, Курц отметил: "В связи с тем, что ЕС не заказывал "Спутник V", этот вопрос не стоит". "Может ли быть применен "Спутник V" - это вопрос регистрации, и все зависит от ЕМА. Решающим вопросом будет, получит ли "Спутник V" допуск ЕМА или нет, - объяснил глава австрийского правительства. - Если будет допуск от ЕМА, что вакцина может быть применена, тогда это станет опцией для многих европейских стран, в том числе для Австрии. Больше сейчас сказать нечего", - подчеркнул Курц.

Ранее канцлер сообщал, что Австрия ведет переговоры с Россией на тему возможной закупки вакцины от коронавируса "Спутник V" и сотрудничества в производстве.