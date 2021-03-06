Пентагон оценивает запрос о продлении срока пребывания нацгвардейцев в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Пентагон оценивает поступивший от полиции Капитолия запрос о продлении срока пребывания бойцов Национальной гвардии в Вашингтоне. Об этом в пятницу на регулярном брифинге сообщил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы получили официальный запрос от полиции Капитолия о продолжении оказания Национальной гвардией помощи [в обеспечении безопасности] комплекса Капитолия. Этот запрос требует продления [срока присутствия] ряда служащих еще на пару месяцев. Мы оцениваем этот запрос сейчас, как мы делаем со всеми остальными [запросами]. <...> Я не буду забегать вперед этого процесса", - сказал он.

Ранее агентство Reuters сообщало, что полиция Капитолия запросила Пентагон о продлении охраны территории Конгресса Национальной гвардией на два месяца. Срок пребывания военнослужащих, которые были развернуты после беспорядков, произошедших в Вашингтоне в начале января, истекает 12 марта.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия. После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения, а территорию стали охранять военнослужащие Национальной гвардии США.