Китай выступил против действий СБ ООН по Мьянме, способных обострить ситуацию

ООН, 6 марта. /ТАСС/. Китай выступает против таких мер Совета Безопасности ООН по Мьянме, которые могут привести к обострению противостояния в этой стране. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель КНР при всемирной организации Чжан Цзюнь на закрытых консультациях Совета Безопасности. Его выступление передает пресс-служба представительства.

"Международное сообщество должно помочь участникам событий в Мьянме организовать диалог и примирение в интересах народа страны при уважении принципов суверенитета, политической независимости, территориальной целостности и национального единства. Заявления и шаги международного сообщества должны способствовать тому, чтобы стороны быстрее могли преодолеть разногласия и урегулировать проблемы, и не допускать роста напряженности и усугубления ситуации", - приводит постпредство Китая слова дипломата.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ Дмитрий Полянский также отмечал, что следует избегать шагов, способных обострить обстановку, к которым относятся санкции.

Ситуация в Мьянме оказалась в центре внимания Совета Безопасности ООН после вспышки насилия в стране на этой неделе. По информации спецпосланника генерального секретаря всемирной организации Кристин Шранер Бургенер, в результате столкновений демонстрантов с полицией и военными на этой неделе погибли 38 человек, общее число жертв с начала февраля составило около 50. Сторонники отправленных в отставку гражданских властей Мьянмы призвали к введению против военных, которые уже больше месяца удерживают власть в своих руках, санкций и оружейного эмбарго. Великобритания, курирующая азиатскую страну в Совбезе ООН, в середине недели запросила проведение закрытых консультаций по сложившейся ситуации.

При этом, по данным источника ТАСС во всемирной организации, вопрос введения санкций на рассмотрение Совета Безопасности ООН не выносился, поскольку консенсус по этому вопросу отсутствует.