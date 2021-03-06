Пентагон намерен рассмотреть возможность развертывания комплексов Aegis Ashore на Гуаме

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Руководство Пентагона может рассмотреть возможность развертывания наземных комплексов ПРО Aegis Ashore на острове Гуам в рамках Индо-Тихоокеанской оборонной инициативы. Об этом заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, поддерживает ли министр обороны Ллойд Остин такие планы.

"Министр изучает то, что является частью Индо-Тихоокеанской оборонной инициативы. Это то, о чем будет сообщено в рамках глобального обзора сил", - сказал он. При этом Кирби не привел каких-либо подробностей.

По данным газеты Nikkei, в Пентагоне изучают вопрос о размещении в регионе ракет средней дальности, нацеленных на Китай. В качестве потенциального места их развертывания ранее назывались Япония и принадлежащий США тихоокеанский остров Гуам.