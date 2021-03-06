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В Чехии заявили, что выдали США двух украинцев, подозреваемых в кибератаках

Согласно следствию, состоящая из хакеров ОПГ действовала во многих странах и осуществляла кибератаки на финансовые организации в США и других государствах

ПРАГА, 6 марта. /ТАСС/. Чехия депортировала в США двух граждан Украины, подозреваемых в участии в составе организованной преступной группировки в проведении кибератак на американские цели и отмывании денег. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель Национального центра борьбы с организованной преступностью Ярослав Ибегей.

"Чехия в начале марта выдала в США двух украинцев, подозреваемых в участии в составе ОПГ в проведении кибератак и легализации средств, полученных в итоге этой преступной деятельности", - отметил он.

Согласно следствию, состоящая из хакеров ОПГ действовала во многих странах и осуществляла кибератаки на финансовые организации в США и других государствах. Граждане Украины, находившееся в ее составе, были задержаны чешской полицией в феврале прошлого года в сотрудничестве с ФБР США.

Граждане Украины уже находятся в США, где им грозит заключение сроком до 20 лет.

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