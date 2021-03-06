Митинг отставных военных проходит у здания Минобороны Армении

ЕРЕВАН, 6 марта. /ТАСС/. Около 400 отставных военных собрались у здания Минобороны Армении в Ереване, чтобы поддержать начальника Генштаба Оника Гаспаряна, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Бывшие военные стоят на парковке у здания Минобороны в оцеплении полиции. Правоохранители не вооружены и не облачены в защитную экипировку. Обстановка спокойная.

"Мы собрались здесь, чтобы поддержать нашего боевого товарища Оника Гаспаряна. Он олицетворяет армию, а армия не проиграла в этой войне. Политическое руководство специально привело к этому поражению", - заявил журналистам один из участников акции.

После митинга собравшиеся планируют пройти шествием до проспекта маршала Баграмяна, где в 15:00 должен начаться очередной митинг оппозиции.

Политический кризис в Армении начался после фактического поражения во время военных действий в Нагорном Карабахе и перешел в фазу обострения 25 февраля, когда начальник Генштаба и порядка 40 высших офицеров армии заявили о необходимости отставки Пашиняна и его правительства. Президент Армении Армен Саркисян в отведенные законом сроки не стал подписывать проект указа об увольнении Гаспаряна, однако и не стал оспаривать ходатайство Пашиняна об отставке Гаспаряна в Конституционном суде. Вместо этого Саркисян отправил на рассмотрение в суда закон, который наделяет премьер-министра правом предлагать увольнение начальника Генштаба без предъявления конкретных обоснований.